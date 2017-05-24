В ходе проверок Генпрокуратура выяснила, что власти Токмока не занимались обеспечением жилья для выпускников детских домов. Ведомство выделило для сирот трехэтажный дом.

Генпрокуратура проверила полпреда Чуйской области на соблюдение требований Кодекса «О детях» и «Жилищного кодекса» и выяснила, что он не занимался вопросами жилья для нуждающихся детей-сирот.

Администрация города Токмок также не занималась проблемами финансирования и не привлекала инвестиции для строительства социальных общежитий для выпускников детских домов.

«Дети-сироты, в том числе и выпустившиеся из интернатных учреждений, из-за отсутствия жилья практически остаются на улице», — сообщила Генпрокуратура.

Из 72 выпускников детских домов жильем были обеспечены только 28 человек.

Генеральная прокуратура нашла для них трехэтажное здание общей площадью в 289 квадратных метров в Токмоке.

Сейчас ведется работа по привлечению инвестиций для ремонта этого здания.

Всего в Чуйской области в жилье нуждаются около 365 выпускников детских домов.

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