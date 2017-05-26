Добровольцы, участвующие в акции «Таза Иссык-Куль», очистят побережье Иссык-Куля от мусора. Волонтеры будут работать в трех городах и 20 селах рядом с озером.

Акция «Таза Иссык-Куль» пройдет 27-28 мая 2017 года. Волонтеры будут очищать берега в трех городах и 20 селах по всему побережью озера в течение двух дней.

Организаторы акции хотят привлечь внимание Кыргызстана к несанкционированным свалкам на побережье.

Это не первая подобная акция. В начале мая 2017 года более 150 добровольцев очищали от мусора пляжи пансионата «Голубой Иссык-Куль», села Бостери и спортивного ипподрома Всемирных игр кочевников.

Тогда волонтеры собрали и отсортировали более четырех тонн отходов, которые затем сдали на переработку в Чолпон-Ате.

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