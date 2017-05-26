В центре Бишкека открылся музей актера и художника Суйменкула Чокморова. Там будут представлены его киноработы, картины и даже музыкальные инструменты.

Управление культуры мэрии объявило об открытии музея-мастерской художника и актера Суйменкула Чокморова 26 мая 2017 года. Музей располагается на пересечении улиц Токтогула и Исанова.

В музее-мастерской выставлена небольшая часть картин художника, кадры из кинолент с его участием, а также музыкальные инструменты, награды и подарки, которые дарили актеру. Картины Чокморова можно увидеть и в Музее ИЗО имени Гапара Айтиева.

Суйменкул Чокморов известен как актер и главный герой картин «Выстрел на перевале Караш» и «Красное яблоко», но наибольшую славу он приобрел как художник.

Чокморов родился в селе Чон-Таш в 1939 году. Будучи болезненным ребенком, он много времени проводил в постели, рисовал. После выздоровления Суймонкул всерьез увлекся живописью.

Он окончил Академию художеств в Ленинграде, а с 1964 по 1967 преподавал живопись во Фрунзенском художественном училище — среди его учеников Дмитрий Лысогоров, автор дизайна первых кыргызских сомов.

Чокморов написал более 400 картин, большинство из которых — пейзажи, натюрморты и портреты. Часть его работ до сих пор хранится в Кыргызском государственном музее изобразительных искусств.

В 60-х годах художника заметил режиссер Болотбек Шамшиев и пригласил сыграть роль Бахтыгула в экранизации повести казахского писателя Мухтара Ауэзова «Выстрел на перевале Караш». Так Чокморов пришел в кино.

Он сыграл в около 20 фильмах — в том числе в экранизациях произведений Айтматова «Джамиля», «Красное яблоко» и «Ранние журавли».

Актер и художник умер 26 сентября 1992 года. Его похоронили на Ала-Арчинском кладбище.

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Фото: Султан Досалиев.