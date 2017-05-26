В егопетской провинции Эль-Минья боевики открыли огонь по автобусам с коптскими христианами, в результате погибли более 20 человек. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

По данным местных СМИ, на пустынной дороге с автобусом поравнялись два автомобиля, в которых находились вооруженные люди. Они открыли огонь по нему, а после его остановки начали расстреливать пассажиров.

По информации издания «Рейтер», погибло 26 человек, столько же ранены.

Во время нападения автобус с коптами-христианами направлялся в монастырь Святого Самуила.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.

Это не первое нападение на коптов-христиан за эту весну. В результате двух взрывов 9 апреля в день Входа Господня в Иерусалим в коптских церквях погибло более 40 человек.

Церковь коптов является крупнейшей христианской общиной Египта. В Египте живет большая часть коптов, но примерно миллион коптских христиан проживают за его пределами.

Соавтор: Айдай Эркебаева

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