Министерство внутренних дел запретило проведение мирного марша в память о жертвах ДТП из-за приезда российского патриарха. Активисты не имеют претензий к властям.

Активисты вместо шествия провели совместную встречу в сквере имени Горького.

«МВД нам официально через суд вынес запрет на шествие. Мероприятие ограничили собранием в сквере. Постановление вышлем позже», — рассказала организатор мирного марша Айгерим Усонова.

Другой инициатор акции Бахадыр Кадыров добавил, что у участников шествия нет претензий к властям.

«Мы просто хотим, чтобы власти страны обратили внимание на эту проблему», — сказал он.

По задумке инициаторов, шествие должно было пройти в Бишкеке от сквера имени Горького на улице Рыскулова до памятника Курманджан Датке в Дубовом парке. Акция проходила под хэштегом #ПомолчатьЧтобыБытьУслышанным.

За последние четыре месяца в ДТП погибло почти 200 человек, 10 из них — дети.

Против ужасающей статистики стали выступать пользователи интернета. Они требуют, чтобы власти обеспечили безопасность на дорогах столицы.

По теме: