Что ищет Следственный комитет России у режиссеров Серебренникова и Учителя?

Следственный комитет России провел обыски в московском театре «Гоголь-центр» и квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова. Несколько дней спустя в похожей ситуации оказался другой режиссер — Алексей Учитель.
Кирилл Серебренников — режиссер театра и кино, его постановки имеют большой успех как в России, так и за рубежом. В 2016 году фильм Серебренникова «Ученик» получил специальный приз Каннского фестиваля.
Алексей Учитель — известный советский и российский режиссер, художественный руководитель киностудии «Рок».
Обыск в «Гоголь-центре»
Утром 23 мая в социальных сетях появились сообщения о том, что в московском театре «Гоголь-центр», а также в квартире его художественного руководителя – Кирилла Серебренникова, проводятся обыски.
Чуть позже появилась информация и об обысках в самом театре. У всех его работников сотрудники Следственного комитета изъяли мобильные телефоны и выставили за двери «Гоголь-центра».
Со слов представителей Следственного комитета, обыски проводятся в рамках дела о мошенничестве в особо крупных размерах, которое было возбуждено еще в 2015 году.
В 2014 году некоммерческая организация «Седьмая студия», которую возглавлял Серебренников, получила от Министерства культуры 70 миллионов рублей в качестве субсидии для поддержки развития и популяризации современного искусства.
Во время проверки об использовании бюджетных средств, у «Седьмой студии» возникли проблемы с предоставлением отчетности о выполненных проектах.
Запрос о прокурорской проверке подал фонд «Искусство без границ», который незадолго до этого организовал в Москве выставку «На дне». На ней были представлены фотографии, сделанные во время резонансных театральных постановок.
Один из представителей фонда Андрей Грознецкий прокомментировал выставку следующим образом:
«Сложившуюся за последние годы ситуацию в театральной среде следует изменять, издевательства над классикой и моду на разврат необходимо лишить бюджетного финансирования, а государству следует поддерживать настоящее искусство».
Серебренников, по сообщениям СМИ, проходит по этому делу свидетелем.
Демонстративные обыски в «Гоголь-центре» и квартире его худрука осудили представители культуры и искусства.
«Это просто не укладывается в голове. Художник, которым Россия должна была бы гордиться, унижен и оскорблен. А поскольку это человек, известный своей независимостью и свободолюбием, человек, неоднократно выступавший со смелыми политическими заявлениями, эти внезапные репрессии выглядят особенно скверно», — сказал хореограф Михаил Барышников.
Среди тех, кто высказался в поддержку Серебренникова, кино и театральные режиссеры Федор Бондарчук, Марк Захаров, Владимир Мирзоев, Константин Богомолов, актеры Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Виктория Толстоганова, писатели Борис Акунин и Людмила Улицкая.
Серебренникова нельзя назвать открытым оппозиционером, но он принимал участие в протестных акциях «Стратегия-31» в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний, и в митинге «За честные выборы!».
Режиссер неоднократно выступал в защиту прав ЛГБТ, а также поддержал режиссера оперы «Тангейзер» Тимофея Кулябина, которого обвиняли в оскорблении чувств верующих.
Осудил обыски в «Гоголь-центре» и режиссер Алексей Учитель.
«Каким методом это сделано — врываться в масках, демонстрировать свою силу. Зачем? Мне кажется, это немного дискредитирует те организации, которые этим занимаются. Неужели в стране нет других преступников, к которым нужно применять эту силу?» — сказал режиссер.
Обыск в «Роке»
Несколько дней спустя в похожей ситуации оказался и сам Учитель. Следственный комитет в очередной раз пришел с проверкой в его киностудию — «Рок».
Проверка налоговой отчетности студии инициирована депутатом Госдумы — Натальей Поклонской. Бывший прокурор Крыма уже несколько месяцев добивается запрета показа фильма Учителя — «Матильда».
В ленте режиссер рассказывает историю отношений Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению Поклонской, этот фильм антиисторический, оскорбляет память царя и чувства верующих.
Депутат уже отправляла сценарий фильма на проверку Генпрокуратуре. В заключении сказано, что никаких намерений оскорбить чувства верующих в ленте не нашли.
Сейчас по инициативе Поклонской киностудию «Рок» проверяют на налоговые преступления. Полиция требует Учителя в пятидневный срок предоставить всю финансовую отчетность.
В том числе и отчетность о субсидиях, полученных компанией от государства с 2014 года. По словам представителей правоохранительных органов, эти мероприятия «направлены на выявление пресечение и раскрытие преступлений в сфере экономики, в том числе налоговых преступлений».
Алексей Учитель в интервью не раз заявил, что не боится никаких проверок и без проблем предоставит всю отчетность, если это нужно. Но, в то же время, считает абсолютно неприемлемым вмешательство депутата Поклонской в творческий процесс киностудии.
«В таком состоянии мы находимся уже довольно приличное время. Поклонская обязана остановиться, получив заключение», — сказал режиссер в интервью телеканалу «Дождь».
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