Что ищет Следственный комитет России у режиссеров Серебренникова и Учителя?

Чуть позже появилась информация и об обысках в самом театре. У всех его работников сотрудники Следственного комитета изъяли мобильные телефоны и выставили за двери «Гоголь-центра».

Со слов представителей Следственного комитета, обыски проводятся в рамках дела о мошенничестве в особо крупных размерах, которое было возбуждено еще в 2015 году.

В 2014 году некоммерческая организация «Седьмая студия», которую возглавлял Серебренников, получила от Министерства культуры 70 миллионов рублей в качестве субсидии для поддержки развития и популяризации современного искусства.

Во время проверки об использовании бюджетных средств, у «Седьмой студии» возникли проблемы с предоставлением отчетности о выполненных проектах.

Запрос о прокурорской проверке подал фонд «Искусство без границ», который незадолго до этого организовал в Москве выставку «На дне». На ней были представлены фотографии, сделанные во время резонансных театральных постановок.