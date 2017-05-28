В Джалал-Абадской области власти начали строительство новой трассы, которая соединит город Майлуу-Суу с селом Сары-Бээ. Дорогу обещают сделать в течение месяца.

Власти начали строительство новой дороги протяженностью в 700 метров между населенными пунктами Майлуу-Суу и Сары-Бээ.

По данным Минтранса, дорога будет завершена в течение месяца.

После того, как трассу между Майлуу-Суу и Сары-Бээ разрушило оползнем, жителям села приходилось добираться в город по горным тропам.

Земляная масса сошла на Сары-Бээ 28 апреля, разрушив дорогу и перекрыв русло реки.

Дома сельчан затопило, пострадало более 100 семей. Погибших не было, жителей переселили из опасной зоны в палатки и общежитие.

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