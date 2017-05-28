Полиция британского города Манчестер опубликовала фотографии Салмана Абеди, которого подозревают в совершении теракта во время концерта Арианы Гранде 22 мая. При взрыве погибли 22 человека, еще 64 пострадали.

Снимок Салмана Абеди, который выложила полиция Манчестера, был сделан камерой видеонаблюдения вечером перед концертом.

Британские СМИ пишут, что 23-летний Салман Абеди недавно вернулся из Ливии, где его отец был внесен в списки экстремистов.

Полиция нашла квартиру в Манчестере, где, как предполагается, Абеди собрал бомбу перед концертом. Сейчас по подозрению в причастности к теракту задержаны 13 человек, но одним из основных подозреваемых является Салман Абеди.

Следствие считает, что Абеди связан с террористической сетью. В ходе расследования были арестованы два брата Абеди и его отец. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Взрыв в концертном зале

Взрывное устройство сработало в 22:35 на стадионе «Манчестер-Арена» 22 мая. В момент взрыва концерт американской певицы Арианы Гранде уже окончился и люди начали расходиться.

При взрыве сама исполнительница не пострадала, но погибли 22 человека — зрители, большая часть которых – подростки. Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщили в полиции города, самодельное взрывное устройство заложили в фойе крытого стадиона в зоне продажи билетов. Личность смертника установили уже через два часа после трагедии.

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