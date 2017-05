Полиция британского города Манчестер опубликовала фотографии Салмана Абеди, которого подозревают в совершении теракта во время концерта Арианы Гранде 22 мая. При взрыве погибли 22 человека, еще 64 пострадали.

Снимок Салмана Абеди, который выложила полиция Манчестера, был сделан камерой видеонаблюдения вечером перед концертом.

Британские СМИ пишут, что 23-летний Салман Абеди недавно вернулся из Ливии, где его отец был внесен в списки экстремистов.

Latest update from @CCIanHopkins and Deputy Assistant Commissioner Neil Basu of @MetPoliceUK pic.twitter.com/HPxNcjkWR5

— G M Police (@gmpolice) 27 мая 2017 г.