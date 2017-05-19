Кыргызстан: Власти проигрывают войну с нарушителями ПДД

В качестве примера он привел один недавний эпизод с водителем, который чуть не сбил школьницу и ее отца, когда те переходили дорогу. «Сколько дней нам потребовалось, чтобы выследить его? Сколько денег мы потратили на это? Если бы у нас была камера, мы бы сразу нашли его», – сказал он.