Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудников милиции Аламединского ОВД Чуйской области из-за пыток. Милиционеры били мужчину и надевали ему на голову пакет, чтобы он признался в краже аккумулятора.

В прокуратуру обратился гражданин и сообщил, что его пытали милиционеры. Следствие выяснило, что сотрудники отделения милиции села Беш-Кунгей Чуйской области 12 мая задержали этого мужчину и доставили в отделение.

Милиционеры начали пытать задержанного, чтобы он признался в краже аккумулятора.

«Сотрудники милиции, заключив задержанного в наручники, били его по различным частям тела, а также надевали на голову целлофановый пакет и не давали дышать», — сказали в пресс-службе.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении милиционеров по двум статьям: «Пытка» и «Превышение должностных полномочий».

Расследование этого дела прокуратура передала Следственному управлению Госкомитета национальной безопасности.

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