Жители села Кара-Кунгей Токтогульского района Джалала-Абадской области 3 сентября перекрыли дорогу на золоторудное месторождение Узун-Акмат представителям горнодобывающей компании «Кассана Минералс». Жители считают, что на месторождении есть уран, который нанесет ущерб экологии и их здоровью.

По данным издания «АКИпресс», жители перекрывают дорогу на месторождение в течение последнего месяца. В дневное время дорогу перекрывают женщины, в ночное — мужчины.

Сельчане выступают против разработки месторождения, несмотря на лицензию, которая есть у компании «Кассана Минералс». По мнению жителей, при разработке месторождения будет нанесен ущерб экологии и здоровью людей.

Жители утверждают, что никаких общественных слушаний по этому вопросу никто не проводил. Их информировали о разработке месторождения лишь после того, как компания начала устанавливать столбы и проводить линии для освещения

Глава айыл-окмоту Токтогульского района Анарбек Мамбетов сообщил в интервью Kloop.kg, что сейчас ведутся переговоры с местными жителями, и вопрос продолжении работ на месторождении решится до 20 сентября.

«В администрации была составлена комиссия. Вопрос решится с 15 до 20 сентября. Представители компании выступят перед народом со своими предложениями, условиями, расскажут, как все работы будут проходить […] Представители компании не будут ничего делать до окончательного решения», — сказал Мамбетов.

Однако Министерство внутренних дел заявило, что жители не перекрывали дорогу на месторождение.

«Никто баррикад не ставил. Там накануне собрались три-четыре женщины. Остальные — зеваки. На место выезжали сотрудники Токтогульского РОВД. Вопрос урегулировали сразу. Местные жители и сотрудники компании собирались встретиться и поговорить. 4 сентября фактов перекрытия дороги не отмечено», — сказали в МВД.

Жители поселка уже два года подряд выступают против разработки месторождения Узун-Акмат из-за того, что там, по их мнению, есть уран.

Однако в 2016 году Госагентство по геологии и минеральным ресурсам заявляло, что проявлений урана в почвах месторождения нет.

Уран — слаборадиоактивный металл, который в основном используют для создания ядерных реакторов и оружия. Уран токсичен, при попадании в организм уран действует на все органы.

Фото: «АКИпресс»