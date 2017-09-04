Центризбирком не зарегистрировал экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах. Причиной отказа в регистрации стало наличие непогашенной судимости у Келдибекова.

Член ЦИКа Алмазбек Асаналиев сказал на заседании 4 сентября, что рабочая группа направила запросы в Верховный суд и судебный департамент о судимости Келдибекова.

«По полученному ответу Верховного суда, судимость лиц, чей приговор был заменен более мягким наказанием, погашается по истечению 1 года с момента исполнения наказания, то есть судимость Келдибекова погашается через 1 год после уплаты штрафа», — сказал он.

Штраф Келдибеков оплатил в этом году, поэтому его судимость будет погашена только в следующем году. По закону, гражданин с непогашенной судимостью не может баллотироваться на пост президента.

Сам Келдибеков заявил на заседании, что недоволен решением рабочей группы Центризбиркома.

Ранее Центризбирком принял от Келдибекова листы с подписями и тест на знание государственного языка, где он набрал 85,9 балла.

Дело против Келдибекова

Спецслужбы задержали Келдибекова в ноябре 2013 года и водворили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

Келдибекова обвинили в коррупции за годы работы чиновником на разных должностях. По версии следствия, он брал взятки, когда был председателем Социального фонда в 2002-2005 годах и во время работа в Налоговой службе в 2008-2009-м.

Следствие также считало, что Келдибеков превысил должностные полномочия, когда был спикером парламента в 2010-2011 годах.

Верховный суд вынес Келдибекову приговор спустя два года после задержания. Келдибекова признали виновным по статье «Злоупотребление должностным положением».

По решению суда, Келдибекова обязали выплатить 10 млн сомов в виде штрафа.

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