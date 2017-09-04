Милиция Оша возбудила уголовное дело по факту кражи невесты по заявлению со стороны пострадавшей. Девушку украли вечером 31 августа во время празднований Дня независимости.

Пресс-секретарь милиции Оша Замир Сыдыков сказал в интервью Kloop.kg, что девушку 1998 года украли, когда она приехала в город на празднование Дня независимости. Пострадавшая живет в Кара-Суйском районе близ Оша. Парень, который ее украл, знал девушку.

По словам пострадавшей, парень по имени Расул привез ее в свой дом в селе Толойкон близ Оша. Вечером того же дня девушка написала заявление в милицию.

Милиция задержала парня, но пока решение о его аресте не принято. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Похищение невесты с целью насильственного брака в Кыргызстане называется «ала-качуу».

Согласно данным «Центра помощи женщинам» и института «Кыз коргон», ежедневно в Кыргызстане происходит 32 случая похищения девушек для вступления в брак — в шести случаях девушки подвергаются изнасилованию.

Статистика от государственного Института омбудсмена за 2014 год в полтора раза ниже — 22 случая в день. По данным института, 80% похищенных выходят замуж за своих похитителей, а остальные 20% предпочитают бежать.

Похищение девушки для вступления в брак стало уголовно наказуемым в декабре 2012 года, когда были приняты поправки в Уголовный кодекс. С тех пор за кражу девушек могут посадить в тюрьму на 7 лет.

Согласно официальным данным МВД, за 2015 год по статьям Уголовного кодекса, связанным с принуждением к вступлению брак, было возбуждено всего 25 дел, которые были затем переданы в суд.

В МВД считают, что что такое низкое количество дел связано с тем, что девушки или их родственники не обращаются в милицию после похищения, опасаясь позора или огласки.

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Фото иллюстративное.