Центризбирком не признал более 4000 подписей в пользу претендента на пост президента Риты Карасартовой. Более 27 000 подписей, признанных действительными, не позволяют Карасартовой преодолеть минимальный порог и стать кандидатом на пост президента. Карасартова заявила, что подтвердит подлинность собранных подписей до 10 сентября.

Пресс-секретарь Центризбиркома Нурия Ташполотова сообщила Kloop.kg, что Карасартова пока не смогла набрать нужное количество подписей в свою пользу.

По ее словам, во время проверки подписей рабочая группа признала недостоверными 4 680 подписей из представленных Карасартовой 31 706 подписей избирателей.

«Действительными остались 27 026 подписей, а это не соответствует минимальному порогу в 30 000. Так что пока она не проходит в кандидаты на пост в президенты страны», — сказала Ташполотова.

Сама Карасартова в интервью Kloop.kg заявила, что будет бороться за каждую подпись, которую Центризбирком считает недостоверной.

«Завтра мы снова поедем в ЦИК и сделаем перепроверку всех листов. После обеда пойдем в суд, чтобы сократить сумму забракованных листов до минимума. После решения комиссии мы подошли проверить подписные листы, начали спрашивать, они не смогли по семи подписям доказать, почему забраковали их» , — сказала она.

Карасартова надеется, что оспаривание поможет ей набрать 30 тысяч подписей в свою пользу, которые необходимы для регистрации в качестве кандидата.

Сейчас Центризбирком зарегистрировал только семь кандидатов на пост президента, среди которых претендент от провластной социал-демократической партии (СДПК) Сооронбай Жээнбеков.

Кроме этого, уже зарегистрирован экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров и три бывших премьер-министра — Сооронбай Жээнбеков, Омурбек Бабанов, Темир Сариев.

Также регистрацию прошли экс-вице-мэр Бишкека Эрнис Зарлыков и кандидаты от партии «Возрождение» Адахан Мадумаров и Бакыт Торобаев.

Регистрация кандидатов будет продолжаться до 10 сентября. Сами выборы президента пройдут 15 октября.



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