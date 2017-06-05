Выборы главы государства в Кыргызстане пройдут 15 октября 2017 года. Теперь независимые наблюдатели не смогут обжаловать нарушения избирательных комиссий.

Президент Алмазбек Атамбаев подписал поправки в закон «О выборах президента и депутатов парламента», согласно которым выборы главы Кыргызстана пройдут в стране в третье воскресенье октября — 15 числа.

Парламентарии проголосовали за законопроект 31 мая, при этом против поправок было всего девять депутатов, а за — 106.

Поправки предусматривают, что проходной барьер для партий поднимется с семи до девяти процентов (эта поправка вступит в силу с 1 января 2020 года), а избирательный залог увеличится со 100 тысяч до миллиона сомов.

Чтобы сохранить гендерный баланс, в поправках предусматривается введение правила о том, что мандат, от которого отказывается депутат-женщина, может занять только женщина, а мандат, от которого отказывается депутат-мужчина, может перейти только мужчине (эта поправка вступит в силу с 1 января 2020 года).

Также поправки в закон предполагают, что независимые наблюдатели не смогут заявлять о нарушениях избирательных комиссии на выборах и передвигаться с одного участка на другой.

Наблюдателям придется регистрироваться заранее, и на участке сможет находиться только один наблюдатель от одной некоммерческой организации.

«Давление любыми способами»

Поправки, связанные с ограничением наблюдателей на выборах, вызвали споры в обществе.

Правозащитники выступили против их введения и вышли на митинг к Белому дому, потому что эти поправки, по их мнению, ограничивают в правах независимых наблюдателей.

Правозащитница Динара Ошурахунова считает, что такие ограничения, наложенные на гражданское общество, только создают препятствия для прозрачных выборов.

«Идет ограничение гражданского общества, как в России, Казахстане. Постепенно власти оказывают давление любыми способами, чтобы потом уже эти гражданские организации не могли вообще ничем заниматься, мониторингом ситуации», — заявила она.

Кроме того, Ошурахунова считает, что эти поправки противоречат Конституции.

Однако инициаторы не считают, что эти поправки урезают кого-либо в правах.

Депутат от пропрезидентской фракции СДПК Мухтарбек Айнакулов сказал в интервью Kloop.kg, что независимых наблюдателей нужно ограничить, «потому что они финансируются зарубежными донорами и могут повлиять на итоги выборов».

«Неправительственные организации, как мы видим, получают финансирование извне. Бывает, что иногда они могут быть заинтересованы в каких-то партиях, кандидатах», — считает Айнакулов.

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