Фонд управления госимуществом признал аукцион по продаже «Мегакома» несостоявшимся. В госорган не поступило ни одной заявки на покупку сотового оператора.

Очередная попытка продать сотовый оператор «Мегаком» признана несостоявшейся.

Аукцион по продаже компании «Мегакома» завершился 5 июня в 17:00, но ни одна компания не подала заявку на участие в аукционе.

Это уже третий раз, когда правительство не может продать сотовый оператор из-за отсутствия заявок.

Компанию «Альфа Телеком» (сотовый оператор «Мегаком») выставили на продажу в феврале 2016 года в рамках программы по приватизации государственных объектов.

По оценке аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young, стартовая цена «Мегакома» составляет 19 млрд сомов (300 млн долларов США).

Как утверждают в ФУГИ, продажа компании в частные руки позволит ей конкурировать с другими сотовыми операторами.

«Мегаком» — один из трех крупных операторов сотовой связи в Кыргызстане. Он обслуживает свыше трех миллионов абонентов и охватывает почти всю территорию страны.

В 2010 году Временное правительство приватизировало 49% акций компании. Через четыре года после этого «Мегаком» полностью перешел в собственность государства.

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