Парковка машин на улице Шопокова возле ЦУМа стала платной — 40 сомов в час. Бесплатной парковка будет только первые 15 минут, а также по воскресеньям и праздничным дням.

С 5 июня запущена тестовая версия автоматизированной парковки в городе — она стала платной на улице Шопокова возле ЦУМа от улицы Фрунзе до проспекта Чуй.

Кроме того, на месте работают парковщики, которые используют для регистрации машин мобильные планшеты. В течение нескольких месяцев планируется установить там паркоматы.

Власти обещают к сентябрю этого года оборудовать платными парковками отрезок улицы Шопокова — от Московской до проспекта Жибек-Жолу.

Сейчас эти парковки не охраняются, и парковщики не несут ответственности за сохранность машины и ценных вещей.

Мэрия запланировала устанавливать автоматизированные парковки еще в 2016 году для борьбы с перегруженностью дорог.

Конкурсная комиссия выбрала участок улицы Шопокова — от улицы Московской до проспекта Жибек-Жолу.

Право на аренду этого участка выиграл частный предприниматель Сергей Попов. Арендная плата составляет 2 млн 350 тысяч сомов в год.