Мэрия Бишкека заявила, что тротуар возле бассейна «Дельфин» будет восстановлен. Это произошло после того, как депутат Жанар Акаев возмутился, что тротуар разрушился, хотя его сделали менее года назад.

В пресс-службе мэрии сообщили, что тротуар на пересечении улицы Боконбаева и бульвара Молодой Гвардии отремонтирует собственник строительной площадки возле здания бассейна «Дельфин».

После того, как депутат Жанар Акаев обратил внимание на то, что тротуар разрушился, от мэрии была сформирована рабочая комиссия.

Комиссия установила, что тротуар действительно разбит и находится в плохом состоянии.

Специалисты считают, что он разрушился из-за большегрузных машин, которые заезжают на строительную площадку возле бассейна.

Владелец строительной площадки пообещал за свой счет восстановить тротуар в ближайшее время.

Сейчас этот вопрос контролирует Ленинская районная администрация.