Межрайонный суд Бишкека отклонил иск портала Super.kg против Министерства чрезвычайных ситуаций, которое не стало раскрывать, как были распределены средства между пострадавшими от крушения самолета. Суд не нашел достаточно оснований для принятия иска в производство.

Редакция портала Super.kg подала в суд против МЧС из-за того, что ведомство не раскрывает информацию о распределении 102 млн сомов между пострадавшими жителями Дачи-СУ.

После подачи иска в ведомстве заявили, что обнародуют эту информацию в течение июня.

Пресс-секретарь МЧС Эльмира Шарипова сказала, что министерство обрабатывает более 400 страниц информации по случившейся трагедии.

По ее словам, информацию не опубликовали раньше, потому что в мае ведомство столкнулось с большим количеством чрезвычайных ситуаций.

Власти распределили деньги, поступившие на счет МЧС деньги от неравнодушных людей, через четыре месяца после трагедии.

Тогда власти отказались раскрывать, каким образом были распределены средства, объясняя это обеспечением безопасности пострадавших.

Турецкий «Боинг-747» рухнул на поселок Дачи-СУ близ Бишкека 16 января.

В результате крушения самолета погибли 39 человек, в том числе четыре члена экипажа. Государство оценило ущерб в 195 млн сомов.

Турецкая компания, которая владела рухнувшим самолетом, уже перечислила государству часть компенсации в 42 млн сомов. Власти пообещали распределить эти деньги между пострадавшими после того, как компания выплатит оставшуюся часть средств.

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