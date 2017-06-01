Министерство чрезвычайных ситуаций заявило, что в течение июня раскроет, как государство распределило средства среди пострадавших при крушении «Боинга-747». Это заявление прозвучало после того, как журналисты портала super.kg подали в суд на ведомство.
МЧС заявило, что обнародует информацию о распределении 102 млн сомов пострадавшим после того, как портал super.kg подал иск на ведомство в межрайонный суд Бишкека.
Пресс-секретарь МЧС Эльмира Шарипова сказала в интервью Kloop.kg, что сейчас ведомство обрабатывает более 400 страниц информации по случившейся трагедии.
По ее словам, МЧС не опубликовало информацию раньше, потому что в мае ведомство столкнулось с большим количеством чрезвычайных ситуаций.
«Журналисты действительно звонили нам несколько раз и прислали мне письмо на почту. Но мы не отказывали им в информации, а говорили, что опубликуем ее в ближайшее время для всех», — говорит Шарипова.
Власти распределили, поступившие на счет МЧС деньги, в конце апреля 2017 года, через четыре месяца после трагедии.
Тогда государство отказалось оглашать, каким образом были распределены средства, объясняя это обеспечением безопасности пострадавших.
«Боинг-747» рухнул на поселок Дачи-СУ возле международного аэропорта «Манас» близ Бишкека 16 января.
В результате крушения самолета погибли 39 человек, в том числе четыре члена экипажа. Государство оценило ущерб в 195 млн сомов.
Турецкая компания, которая владела рухнувшим самолетом, уже выплатила часть компенсации в 42 млн сомов. Власти пообещали распределить эти деньги между пострадавшими после того, как компания перечислит оставшуюся часть средств.
Материалы по теме:
- «Как хотите, так и выживайте»: Пострадавшие от крушения «Боинга» два месяца ждут помощи от государства
-
Авиакатастрофа под Бишкеком: Власти не раскрывают данные получивших компенсации в целях их безопасности
- Жители поселка Дачи-СУ потребовали на митинге переселения