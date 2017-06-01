Министерство чрезвычайных ситуаций заявило, что в течение июня раскроет, как государство распределило средства среди пострадавших при крушении «Боинга-747». Это заявление прозвучало после того, как журналисты портала super.kg подали в суд на ведомство.

МЧС заявило, что обнародует информацию о распределении 102 млн сомов пострадавшим после того, как портал super.kg подал иск на ведомство в межрайонный суд Бишкека.

Пресс-секретарь МЧС Эльмира Шарипова сказала в интервью Kloop.kg, что сейчас ведомство обрабатывает более 400 страниц информации по случившейся трагедии.

По ее словам, МЧС не опубликовало информацию раньше, потому что в мае ведомство столкнулось с большим количеством чрезвычайных ситуаций.

«Журналисты действительно звонили нам несколько раз и прислали мне письмо на почту. Но мы не отказывали им в информации, а говорили, что опубликуем ее в ближайшее время для всех», — говорит Шарипова.

Власти распределили, поступившие на счет МЧС деньги, в конце апреля 2017 года, через четыре месяца после трагедии.

Тогда государство отказалось оглашать, каким образом были распределены средства, объясняя это обеспечением безопасности пострадавших.

«Боинг-747» рухнул на поселок Дачи-СУ возле международного аэропорта «Манас» близ Бишкека 16 января.

В результате крушения самолета погибли 39 человек, в том числе четыре члена экипажа. Государство оценило ущерб в 195 млн сомов.

Турецкая компания, которая владела рухнувшим самолетом, уже выплатила часть компенсации в 42 млн сомов. Власти пообещали распределить эти деньги между пострадавшими после того, как компания перечислит оставшуюся часть средств.

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