Милиция задержала и оштрафовала двух водителей, которые подрались прямо на проезжей части в Бишкеке. Инцидент привел к пробке.

Подравшимися на дороге водителями оказались два молодых человека 1993 и 1990 годов рождения.

Драка случилась 30 мая на пересечении улиц Шабдан Баатыра и Анкары. Причиной послужило то, что водитель автомобиля «Тойота Камри» не уступил дорогу владельцу «Лексуса», который выехал на встречную полосу.

Пока молодые люди дрались прямо на проезжей части, вокруг них образовалась пробка.

За нарушение общественного порядка милиция оштрафовала обоих мужчин на 1500 сомов.

В Управлении патрульной милиции также оформили административный протокол на водителя «Лексуса», который выехал на встречную полосу.

Он заплатит 1000 сомов за нарушение правил дорожного движения.

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