Депутат от фракции СДПК Рыскельди Момбеков обвинил правительство в «рейдерском захвате» рынка «Дыйкан». Парламентарии уже создали депутатскую комиссию, которая разберется в ситуации с закрытием рынка.

По словам Момбекова, милиция насильно закрыла рынок «Дыйкан».

«Милиция насильно закрывает рынок, половину людей побив, половину посадив. Это же настоящее рейдерство на правительственном уровне. Даже во времена Бакиева такого не было», — заявил он.

Момбеков считает, что правительство должно нести ответственность за свои действия.

«Правительство не учло решение прокуратуры, мы выдали предписание закрыть нефтебазу рядом с рынком, а закрыли рынок “Дыйкан”. Там пять гектаров земли, у кого-то есть интересы на эту землю», — сказал он.

Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков поддержал депутата и сообщил, что депутатская комиссия, которая расследует закрытие рынка, уже создана.

Рынок «Дыйкан» закрыли 24 мая. Вечером 23 мая работники рынка вышли на митинг против закрытия, 11 из них были задержаны за неповиновения сотрудникам милиции — они отказывались покидать рабочие места.

Ранее торговцы не раз выходили на митинги, в том числе к Белому дому, с требованием не закрывать рынок.

Основная причина закрытия рынка — соседство базара с нефтебазой, которая создает угрозу безопасности людей.

«Рынок не имеет запасных выходов, и любая чрезвычайная ситуация может привести к трагедии», — сообщает мэрия.

Теперь сельскохозяйственную продукцию горожане смогут приобретать на рынках «Дордой-Дыйкан» и «Сары-Озон Дыйкан».

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