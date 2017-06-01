Госэкотехинспекция приостановит работу аттракционов в парке имени Ататюрка и в микрорайоне Асанбай со 2 июня. Выяснилось, что у владельцев аттракционов нет разрешительных документов.

Госэкотехинспекция проверила парки аттракционов в Бишкеке. Два парка — имени Ататюрка и в микрорайоне Асанбай — должны будут приостановить свою работу со 2 июня.

Владельцы аттракционов не смогли предоставить разрешения на установку и подключение аттракционов к электричеству.

Проверка парков была проведена на фоне происшествия в ошском парке имени Навои, где в середине апреля рухнула карусель.

При обрушении аттракциона пострадали восемь человек, некоторые из них были доставлены в реанимацию.

По факту обрушения карусели заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил техники безопасности». Городские службы Оша заявили о своей непричастности к установке аттракциона и отказались нести ответственность за происшествие.



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