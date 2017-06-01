Депутат парламента от СДПК Мурадыл Мадеминов предложил лишить гражданства журналиста Улугбека Бабакулова за его статью о националистических высказываниях в социальных сетях. Парламентарии также возмутились словом «сарт», которое использовалось в статье, и потребовали от правоохранительных органов дать оценку публикации.

Депутат от СДПК Айнуру Алтыбаева возмутилась статьей Бабакулова «Люди как звери. В киргизском сегменте соцсетей звучат призывы к расправе над “сартами”», которая была опубликована на сайте «Фергана.Ру».

«Я, как уроженка города Оша, возмущена. Там это слово [слово “сарт”] считается оскорбительным, до сих пор плачут матери детей, погибших в ошских событиях. Это кощунственно размещать такие статьи, и особенно в годовщину событий, которые произошли в начале июня», — заявила она.

Ее коллега, социал-демократ Мурадыл Мадеминов посчитал, что обществу нельзя игнорировать провокационную статью Бабакулова и надо лишить журналиста гражданства.

Депутаты попросили правоохранительные органы дать правовую оценку этой статье.

Резонанс статья вызвала после сюжета главного телеканала страны КТРК, который журналисты назвали «Разжигатели».

В девятиминутном сюжете рассказывалось о том, что журналист Улугбек Бабакулов в своей статье на сайте издания «Фергана» «провоцирует разжигание межнациональной розни».

Статья Бабакулова появилась на сайте издания «Фергана» 23 мая. В ней автор рассказывает про драку между этническими кыргызами и узбеками на юге Кыргызстана якобы на национальной почве.

Бабакулов в своей статье приводит комментарии из соцсетей, где пользователи, возможно этнические кыргызы, оскорбляют этнических узбеков. Поводом для оскорблений стала эта драка.

Как заявила милиция, драка произошла не на национальной почве, а из-за любви двух парней к одной девушке.

Сам Бабакулов указывает в статье, что его целью не является разжигание розни между нациями, а он лишь показывает, как пользователи кыргызского интернет-сегмента настроены к другим нациям.

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