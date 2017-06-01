Вратарь бразильского футбольного клуба «Фигейренсе» Фабио Гонсалвеш пропустил курьезный гол с центра поля, а после и пенальти, в своём дебютном матче. Когда наступил перерыв, он уехал на такси и не вернулся. Руководство клуба намерено расторгнуть с ним контракт.

Бразильский голкипер пропустил мяч на 25-й минуте своего первого матча за «Фигейренсе».

Футболист клуба «Боа» пробил с середины поля и Гонсалвеш очень неудачно сыграл на выходе.

Он выбежал из ворот зафиксировать мяч, но тот пролетел мимо вратаря прямо в ворота.

Чуть позже Гонсалвеш пропустил и второй гол – уже с пенальти.

Голкипер после неудачи в первом тайме покинул поле в перерыве, уехал на такси и не вернулся.

Эта игра для 38-летнего голкипера была первой в «Фигейренсе» и, судя по всему, последней. Руководство клуба заявило, что расторгнет контракт с игроком.

Матч серии В чемпионата Бразилии между «Фигейренсе» и «Боа» закончился победой последних со счётом 2:0. В турнирной таблице «Фигейренсе» расположился на шестом месте, «Боа» – на 9-м.

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