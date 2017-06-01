Октябрьский районный суд Бишкека приостановил рассмотрение судебного иска о защите чести и достоинства президента к изданию «Заноза». Это произошло после того, как сторона защиты обжаловала блокировку статей в Верховном суде.

Судья удовлетворил прошение адвокатов «Занозы» и приостановил рассмотрение иска до разрешения вопроса с жалобой по блокировке статей в Верховном суде.

Однако представитель Генпрокуратуры Руслан Абдырахман заявил, что ответчик таким образом пытается «искусственно затянуть» процесс.

«Все было близко к тому, чтобы рассматривать дело по существу, но ответчики решили использовать свое право на обжалование. Мы считаем, что ответчики пытаются отложить рассмотрение дела по существу в надежде, что со временем этот иск потеряет актуальность», — сказал Абдырахман.

По его словам, если бы сторона защиты имела доказательства своей невиновности, то она бы сама была заинтересована в том, чтобы рассмотреть дело.

Однако адвокат «Занозы» Алтынай Исаева сказала, что гособвинение «пытается ввести общественность в заблуждение», когда говорит, что защита пытается затянуть процесс.

По ее словам, представители обвинения так и не смогли обосновать свои требования и предоставить суду доказательства того, что публикация «Занозы» наносит вред президенту и порочит его честь и достоинство.

Генеральная прокуратура подала пять исков против «Занозы» и в общем требует с издания 15 млн сомов. Все иски касаются публикаций, в которых так или иначе затрагивается президент Алмазбек Атамбаев. Суд наложил арест на счета издания.

Соответчиками по искам проходят соучредители издания — Дина Маслова и Нарын Айып — и правозащитница Чолпон Джакупова.

Суд наложил арест на их имущество и оставил под подпиской о невыезде.

Соавтор: Анна Капушенко

По теме: