Госкомитет нацбезопасности обвиняет депутата парламента Канатбека Исаева в «незаконной» продаже здания государственной библиотеки по заниженной цене. Это не первые обвинения в адрес депутата — против него уже возбуждено уголовное дело по коррупции и злоупотреблению должностным положением.
ГКНБ считает, что в 2010 году Канатбек Исаев, будучи мэром города Токмок, совместно с другими должностными лицами «незаконно» продал здание государственной библиотеки.
Библиотека с земельным участком в 500 квадратных метров была продана в частные владения за 572 тысячи сомов.
Однако, эксперты выяснили, что рыночная стоимость этого здания на 2010 год составляла более 1 млн сомов.
Это уголовное дело на Исаева было возбуждено еще в 2010 году, но его потеряла Чуйская областная прокуратура. Однако ГКНБ и Генеральная прокуратура восстановили материалы.
Эти материалы приобщили к уголовному делу против депутата, которое в
апреле 2017 года возобновила Генеральная прокуратура.
Уголовное дело в отношении Исаева возбудили еще в апреле 2011 года. Его обвиняли в злоупотреблении должностным положением и коррупции.
По версии следователей, в апреле 2010 года он провел «фиктивный тендер» на постройку автостанции в Токмоке и таким образом нанес ущерб государству в более миллиона сомов.
Его также обвинили в «составлении фиктивных договоров» на сумму в более 700 тысяч сомов. Следствие обвиняло его в «незаконной продаже» здания общежития. Ущерб государства от этой сделки составил свыше двух миллионов сомов.
Сам Канатбек Исаев отрицал обвинения, заявляя, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Дело в отношении Исаева приостановили, потому что он стал депутатом парламента и правоохранители не смогли его допросить.
В октябре 2015 года Исаева переизбрали Жогорку Кенеш по списку партии «Кыргызстан». Депутат возглавил фракцию в парламенте.
На фоне споров по конституционной реформе осенью 2016 года Исаев перестал возглавлять «Кыргызстан», потому что не согласился с поправками, которые предложил президент Алмазбек Атамбаев. Вместо Исаева лидером «Кыргызстана» стал Алмазбек Баатырбеков.
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