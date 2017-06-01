В муниципальном предприятии «Зеленстрой» при мэрии Бишкека заявили, что не планируют вырубать деревья по улице Мамбетова в микрорайоне «Восток 5». Однако местные жители утверждают, что власти уже отметили красными крестами 800 деревьев.

Главный агроном «Зеленстроя» Эльнура Джолдошева сообщила Kloop.kg, что мэрия не планировала вырубать деревья в «Востоке 5».

«У нас не составлено ни одного акта на снос деревьев по улице Мамбетова», — сказала она.

Однако жители микрорайона утверждают, что из-за ремонта и расширения дороги по улице Мамбетова мэрия планирует срубить около 800 деревьев.

По словам горожан, деревья уже отметили красными крестами и вырубка может скоро начаться.

Жители микрорайона возмущены тем, что мэрия решила снести деревья без согласования с местными жителями и проведения общественных слушаний.

Ранее мэрия сообщила, что в 2017 году планируется вырубить более семи тысяч деревьев из-за их аварийности и строительных работ по ремонту дорог в столице.

В мае жители улицы Токтоналиева вышли на митинг из-за планов городских властей по расширению дороги и вырубке более тысячи деревьев.

В марте власти уже вырубила более 100 деревьев для ремонта дорог.

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Иллюстративное фото.