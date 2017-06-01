Сотрудник патрульной милиции на служебной машине сбил школьницу в Кара-Сууйском районе Ошской области. Он сам отвез девочку в больницу и сообщил о наезде в милицию.

Авария произошла вечером 31 мая возле села Кызыл-Кыштак Кара-Сууйского района Ошской области.

Пресс-секретарь ОВД Ошской области Жанна Тазарбаева рассказала в интервью Kloop.kg, что школьницу доставили в больницу со сломанной ногой, ее состояние оценивается как стабильное.

«Наш сотрудник ехал уже в сумерках, и внезапно выбежала девочка на трассу. Водитель не успел среагировать и случилась авария. Наш сотрудник отвез ее больницу и сообщил в милицию о случившимся ДТП», — сказали она.

В отношении милиционера проводится служебное расследование. Служебная машина милиционера водворена на штрафстоянку.

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Фото: «Спутник»