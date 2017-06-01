Бывший телохранитель президента Эркин Мамбеталиев обжаловал решение суда, которое обязывало активиста Адиля Турдукулова выплатить ему 50 тысяч сомов. Мамбеталиев потребовал в своей апелляции взыскать с Турдукулова 5 млн сомов, однако суд ему отказал.

Мамбеталиев, который по приговору Первомайского суда должен был получить от Турдукулова 50 тысяч сомов, не удовлетворился этой суммой.

Он решил подать жалобу в Бишкекский городской суд и потребовать 5 млн сомов с активиста, но суд ему отказал.

Глава Комитета защиты свободы слова Адиль Турдукулов сказал в интервью Kloop.kg, что удивился решению суда, который отклонил жалобу экс-телохранителя.

Активист считает, что запрашиваемая Мамбеталиевым сумма в 5 млн не обоснована, потому что другая сторона не предоставила доказательства нанесения урона деловой репутации.

«Они сказали на суде, что Мамбеталиев занимается меценатством, однако из каких источников он берет деньги на благотворительность нам не раскрыли», — сказал Турдукулов.

Решение Первомайского суда остается в силе — Турдукулов все еще должен выплатить Мамбеталиеву 50 тысяч сомов и опровергнуть свой пост на «Фэйсбуке».

Активист обжалует приговор Первомайского суда в ближайшее время.

Защита чести и достоинства

Эркин Мамбеталиев подал иск «о защите чести и достоинства» против оппозиционера Адиля Турдукулова 21 ноября 2016 года.

Турдукулов в одной из публикаций за 2015 год назвал Мамбеталиева «киллером», а в другой написал, что он вышел из тюрьмы в 2010 году «не без участия Атамбаева».

Мамбеталиев посчитал, что опубликованные сведения причинили ему моральный вред, который выразился в «нравственных переживаниях, возмущении и чувстве стыда».

Телохранитель Атамбаева

Мамбеталиев был телохранителем президента Алмазбека Атамбаева до 2005 года.

Бывшего телохранителя президента связывают с криминальным авторитетом Рыспеком Акматбаевым.

Мамбеталиева задерживали несколько раз — в 2004 и 2006 годах. Оба задержания были связаны с делом об убийстве полковника милиции Чыныбека Алиева. Позже Мамбеталиева признали виновным и приговорили к пожизненному заключению.

Но после революции 2010 года Мамбеталиев вышел на свободу, после того как его дело пересмотрели по «вновь открывшимся обстоятельствам».