В Первомайском районном суде Бишкека трое милиционеров отказались от претензий к задержанным сторонникам Садыра Жапарова. Следующее заседание назначено на 8 июня, потому что еще трое пострадавших милиционеров не допрошены.

Правозащитница Азиза Абдурасулова сказала в интервью Kloop.kg, что на заседании суда трое из шести потерпевших милиционеров отказались от претензий к 12 задержанным сторонникам Жапарова.

По ее словам, милиционеры заявили, что никто из обвиняемых не нападал на них.

Следующее заседание суда состоится 8 июня, где допросят остальных милиционеров.

Все задержанные сторонники Садыра Жапарова сейчас находятся в СИЗО.

В марте на митинге в поддержку экс-депутата милиция арестовала 12 «самых активных» сторонников Жапарова на два месяца. Среди задержанных два сына и два брата экс-депутата.

Все они проходят по трем статьям Уголовного кодекса — «Хулиганство», «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Причинение имущественного вреда».

Сам экс-депутат не был в Кыргызстане четыре года, но его вызвали для дачи показаний в Госкомитет нацбезопасности. После того, как он пересек кыргызско-казахскую границу, его задержали правоохранители.

Он обвиняется в финансировании митинга за национализацию золоторудного месторождения «Кумтор», проходившем на Иссык-Куле в 2013 году, и захвате в заложники экс-губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

Сторонники экс-депутата, не согласные с обвинениями, вышли на акцию протеста возле здания ГКНБ с требованием отпустить его.

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