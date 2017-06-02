Комитет защиты журналистов призвал кыргызские власти обеспечить безопасность журналисту Улугбеку Бабакулову. Как сообщил его редактор, после статьи о националистических высказываниях в соцсетях, Бабакулову стали угрожать неизвестные люди.

Координатор по Центральной Азии Комитета защиты журналистов Нина Огнианова призвала милицию расследовать угрозы в адрес журналиста Бабакулова.

«Власти Кыргызстана ответственны за безопасность журналиста Бабакулова и поддержку его права самовыражаться без страха преследования», — сказала она.

Огнианова также считает, что кыргызские депутаты должны прекратить свои призывы лишить Бабакулова гражданства.

Как сообщил, главный редактор издания «Фергана» Данил Кислов, Бабакулову поступают угрозы от неизвестных людей.

«За ним и его семьей следят. Два дня назад неизвестные люди приходили и фотографировали его дом, пока его не было дома. Его жена была напугана. Мы боимся, что он не в безопасности», — заявил Кислов.

Депутаты кыргызского парламента 1 июня предложили лишить Бабакулова гражданства за его статью «Люди как звери. В киргизском сегменте соцсетей звучат призывы к расправе над “сартами”», опубликованную на сайте издания «Фергана».

В ней автор рассказывает про драку между этническими кыргызами и узбеками на юге Кыргызстана якобы на национальной почве.

В своей статье Бабакулов приводит комментарии из соцсетей, где пользователи, возможно этнические кыргызы, оскорбляют этнических узбеков. Поводом для оскорблений стала эта драка.

Большой резонанс статья приобрела после того, как главный телеканал страны снял 9-минутный сюжет «Разжигатели», в котором эксперты называли Бабакулова — «врагом народа» и заявили, что такие статьи «разжигают межэтническую рознь».

Сам Бабакулов указывает в статье, что его целью не является разжигание розни между нациями, а он лишь показывает, как пользователи кыргызского интернет-сегмента настроены к другим нациям.

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