Власти Бишкека начали вырубать деревья по улице Токтоналиева, вопреки обещаниям не трогать их до конца недели. Местные жители встают под деревья, пытаясь остановить вырубку, десять протестующих задержаны милицией.

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LIVE: Бишкекский горкенеш обсуждает сложившуюся ситуацию:

Вырубка деревьев в Бишкеке: Мэрия обсуждает сложившуюся ситуацию Власти Бишкека начали вырубать деревья по улице Токтоналиева, вопреки обещаниям не трогать их до конца недели. Местные жители встают под деревья, пытаясь остановить вырубку, десять протестующих задержаны милицией. Все подробности по ссылке: https://kloop.kg/blog/2017/06/02/bishkek-vlasti-nachali-vyrubku-derevev-po-ulitse-toktonalieva/ Posted by Kloop on Friday, June 2, 2017

Сотрудники муниципального предприятия «Зеленстрой» начали вырубать деревья по улице Токтоналиева для расширения дороги.

Согласно акту, который они предоставили корреспонденту Kloop.kg, планируется вырубка 143 деревьев, большая часть из которых — вязы, тополя и клены.

Пока «Зеленстрой» вырубает деревья, жители близлежащих домов и активисты-экологи пытаются протестовать. Как сообщает корреспондент Kloop.kg, они вышли на улицу с плакатами, а некоторые из них становятся перед техникой и пытаются остановить вырубку.

«Они обещали до субботы ничего не делать и рассмотреть этот вопрос. Но вот начали прямо с утра», — говорит местная жительница.

Сотрудники милиции на месте событий пытаются защитить сотрудников «Зеленстроя» от местных жителей.

Десять протестующих были задержаны и доставлены в Первомайское РОВД, затем все были перевезены в Первомайский районный суд.

Им может быть предъявлено обвинение в перекрытии дороги и неподчинении требованиям милиции.

«Мы объясняли, что есть решение мэрии и за нарушения — выход на проезжую часть, препятствование работе — могут оштрафовать, как за административное правонарушение», — сказал начальник пресс-службы ГУВД Адыл Оморов.

Запись прямой трансляции с места вырубки:

Власти все-таки начали вырубку деревьев на Душанбинке в Бишкеке. Сегодня они планируют вырубить 143 дерева.Местные жители вышли на протест с плакатами и требуют срочно остановить вырубку. Posted by Kloop on Thursday, June 1, 2017

Мэрия «не сдержала обещание»

Изначально планировалось вырубить более тысячи деревьев, но это количество было сокращено до 143 после серии протестов местных жителей.

Бишкекский городской кенеш должен был обсудить вопрос вырубки деревьев на сессии 2 июня, однако заседание перенесли из-за болезни одного из ответственных за вырубку.

Вице-мэр Бакыт Дюшембиев утверждает, что улица Токтоналиева является самой подходящей для создания параллельного коридора загруженному проспекту Мира и улице Абдрахманова.

По его словам, мэрия не будет прекращать вырубку деревьев.

«Дорогу надо строить. Строительный сезон очень короткий. И останавливать процесс неправильно. Поэтому принято решение о вырубке деревьев», — заявил Дюшембиев.

По заключению экспертов, только 70 из 143 вырубаемых деревьев являются больными, еще часть растет в неположенном месте.

Жители домов, где вырубаются деревья, а также депутат городского кенеша, эколог Эмиль Шукуров, говорят, что мэрия обещала им не сносить деревья до субботы.

«Мне вице-мэр сказал, что не будет вырубки деревьев. Он нагло вводит всех в заблуждение», — сказал Шукуров.

Мэр столицы Албек Ибраимов заявил, что решение о вырубке деревьев было принято поздно вечером 1 июня.

«Это альтернативная дорога. Сегодня подключились некие организации. Прикрываясь этим, люди хотят жить в центре в условиях сада», — заявил он.

Планируют вырубить 7000 деревьев

Столичные власти планируют в этом году вырубить около 7000 деревьев по всему городу для реконструкции 49 улиц. Большая часть из них, как утверждают в мэрии, находится в аварийном состоянии.

«Зеленстрой» обещает, что высадит в пять раз больше зеленых насаждений. Мэрия уже объявила тендер на закупку деревьев на 51 млн сомов. Некоторые породы обойдутся городу в 11 тысяч сомов за штуку.

Проект мэрии по расширению дорог осуществляется за счет китайского гранта. Правительство КНР выделило более четырех миллиардов сомов на реконструкцию 95 километров столичных дорог.

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