Милиция задержала не менее десяти человек, которые препятствовали вырубке деревьев на улице Токтоналиева, их увезли в Первомайское РОВД.

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Всех задержанных привезли в Первомайское РОВД. Задержанных обвиняют в перекрытии дороги и неподчинение требованиям милиции.

СРОЧНО! ЗАДЕРЖАЛИ АКТИВИСТОВ ЖИТЕЛЕЙ ДУШАНБИНКИ, ВЫШЕДШИХ ПРОТИВ НЕЗАКОННОЙ ВЫРУБКИ ДЕРЕВЬЕВ. НУЖНЫ АДВОКАТЫ, — Dinara (@DinaraOM) June 2, 2017

Городские власти продолжают выпиливать деревья по ул. Душанбинке в Бишкеке. Группа активистов препятствовала вырубке деревьев. Ветошкин Д. А. с группой активистов был задержан в первомайском РОВД. Posted by Yrystan on Thursday, June 1, 2017

Местные жители, возмущенные тем, что сотрудники «Зеленстроя» начали вырубать деревья, устроили плач зеленым насаждениям. Они сели на землю и мешали проехать спецтехнике муниципального предприятия.

Как сообщили в ГУВД Бишкека корреспонденту Kloop.kg, задержание началось, потому что местные жители препятствовали исполнению постановления мэрии о вырубке зеленых насаждений.

«Мы объясняли, что есть решение мэрии и за нарушения — выход на проезжую часть, препятствование работе — могут оштрафовать, как за административное правонарушение», — сказал начальник пресс-службы ГУВД Адыл Оморов.

Депутаты городского кенеша, прибывшие на место вырубки, попросили освободить задержанных.

Мэрия Бишкеке начала вырубать деревья по улице Токтоналиева (бывшая Душанбинская) утром 2 июня.

Местные жители, возмущенные вырубкой деревьев, вышли на митинг с плакатами.

В ответ на это представитель акимиата Первомайского района Руслан Шарапов пообещал, что «Зеленстрой» высадит 208 новых деревьев на месте вырубленных.

Соавтор: Айдай Эркебаева