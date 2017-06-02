США выходит из Парижского соглашения по климату. Почему это важно?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки выходят из Парижского соглашения по климату. Трамп утверждает, что Вашингтон начнет новые переговоры на более «справедливых и выгодных» условиях для американцев.
США прекратит выполнять «необязательные» пункты соглашения уже 1 июня.
Дональд Трамп заявил, что соглашение при нынешних условиях «невыгодно» и накладывает «драконовские обязательства» на США.
По его мнению, Китай и Индия расширяют свою угольную промышленность, в то время как США должны ее сокращать.
«Это соглашение не столько о климате, сколько о том, что другие страны получают преимущество за счет Соединенных Штатов», — сказал он.
Президент утверждает, что выполнения обязательств Парижского соглашения к 2025 году стоило бы США 2,7 млн рабочих мест.
«Пришло время выйти из Парижского соглашения», — считает Трамп.
Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году говорил о том, что не верит глобальное потепление и откажется от Парижского соглашения.
Реакция на это решение
Бывший президент США Барак Обама, который подписал это соглашение, призвал мировое сообщество усилить борьбу с изменениями климата.
«Я уверен, что наши страны, города и предприятия будут делать еще больше и помогут защитить единственную планету, которая у нас есть, для будущих поколений», — заявил Барак Обама.
В Вашингтоне напротив Белого дома сотни активистов вышли на акцию протеста против выхода из Парижского соглашения.
Из-за выхода США из Парижского соглашения глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о своем уходе их состава консультантов при Белом Доме.
«Покидаю советы при президенте. Изменение климата реально. Выход из Парижского соглашения – это не хорошо ни для Америки, ни для мира» , – написал он.
Аналогичное заявление сделал глава The Walt Disney Company Роберт Айгер, он покинул состав Форума стратегии и политики при президенте США.
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что американское правительство совершило историческую ошибку и «США повернулась спиной к миру». Он отметил, что оставшиеся члены соглашения не будут рассматривать новый договор, о котором говорил Трамп.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что «глубоко огорчен» этим решением. По его словам, Канада продолжит свою борьбу с изменениями климата.
Что за Парижское соглашение по климату?
Соглашение по климату подписали лидеры 195 стран в Париже в декабре 2015 году.
Это первый в истории документ, который обязывает почти все страны мира сократить выбросы диоксида углерода — CO2 — и не дать атмосфере потеплеть более, чем на 2 градуса по Цельсию к 2100 году.
По возможности температуру должны снизить до 1,5 градусов, как в доиндустриальной эпохе – выполнение этого пункта весьма маловероятно.
Кроме того, соглашение обязывает развитые страны выделять по 100 млрд долларов развивающимся странам для устранения последствий климатических изменений и перехода на экологически чистую промышленность.
Все страны будут собираться каждые пять лет для проверки выполнения соглашения.
Кыргызский президент Алмазбек Атамбаев заявлял на открытии саммита в Париже, что климатические изменения «не обошли стороной» Кыргызстан — стремительное таяние горных ледников в стране может привести к сокращению их площади на 30-40 процентов к 2025 году.
Парижское соглашение было принято через 23 года после того, как Организация Объединенных Наций впервые подняла вопрос о проблеме изменения климата на «Саммите Земли» в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Тогда была принята Рамочная конвенция, которая определяла общие принципы действий стран по этому вопросу.
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