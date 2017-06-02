США выходит из Парижского соглашения по климату. Почему это важно?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки выходят из Парижского соглашения по климату. Трамп утверждает, что Вашингтон начнет новые переговоры на более «справедливых и выгодных» условиях для американцев.

США прекратит выполнять «необязательные» пункты соглашения уже 1 июня.

Дональд Трамп заявил, что соглашение при нынешних условиях «невыгодно» и накладывает «драконовские обязательства» на США.

По его мнению, Китай и Индия расширяют свою угольную промышленность, в то время как США должны ее сокращать.

«Это соглашение не столько о климате, сколько о том, что другие страны получают преимущество за счет Соединенных Штатов», — сказал он.

Президент утверждает, что выполнения обязательств Парижского соглашения к 2025 году стоило бы США 2,7 млн рабочих мест.

«Пришло время выйти из Парижского соглашения», — считает Трамп.

Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году говорил о том, что не верит глобальное потепление и откажется от Парижского соглашения.