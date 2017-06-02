Запланирован ремонт и освещение более пяти километров дорог в Караколе. Власти обещают сохранить зеленые насаждения и починить ирригационную систему.



Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов сказал, что проведение всех строительных работ в Караколе займет не больше месяца.

«Мы сохраним все зеленые насаждения и обязательно учтем строительство тротуаров и арыков. Также будут проведены работы по переносу линии электропередачи», — сказал Калилов.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поручил Министерству транспорта взять на жесткий контроль ремонт дорог в городе.

Основная часть средств — 90 млн сомов — выделена из республиканского бюджета, а 60 млн сомов их Иссык-Кульского фонда развития.

Ситуация с ремонтом дорог в Караколе обострилась в феврале этого года. Тогда местный житель Фархад Расулов снял видео, на котором работники муниципальных служб заделывали дорожные ямы в центре города старым асфальтом.

Мэр Каракола Данияр Арпачиев в интервью Kloop.kg объяснил, что власти были вынуждены засыпать ямы старым асфальтом, потому что не хватает денег на капитальный ремонт дорог.

После этого местные активисты хотели провести акции протеста с требованием починить дороги. Однако власти пообещали найти деньги.

По словам Арпачиева, чтобы полностью отремонтировать дороги в Караколе необходимо 374 млн сомов.

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