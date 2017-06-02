Дело об избиении 21-летнего парня двумя милиционерами возле кафе «Оливье» в Бишкеке возобновлено. Ранее следователи закрыли дело из-за встречного заявления пострадавшего – нападавшие оказались его дальними родственниками и он отказался от своих претензий.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что 12 мая вновь было возобновлено дело об избиении молодого парня двумя милиционерами.

Отец пострадавшего молодого человека сказал в интервью изданию «Спутник», что ни он, ни его сын не знали о возобновлении следствия. По его словам, они по-прежнему претензий к нападавшим не имеют.

Сейчас делом занимается следственный комитет Бишкекского ГУВД.

В феврале 2017 года возле кафе «Оливье» в Бишкеке на пересечении улиц Токтогула и проспекта Манаса сотрудники милиции избили парня, в результате чего он получил травму головы и перелом челюсти.

В тот же день брат пострадавшего выложил видео в Инстраграм. После чего подозреваемых задержали.

Один из нападавших оказался сотрудником уголовного розыска Свердловского района, второй — сотрудником отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД Бишкека. Разыскивался и третий нападавший.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», за что им мог грозить срок до пяти лет лишения свободы.

Их уволили с работы и водворили в СИЗО. Далее дело передали в Госкомитет нацбезопасности.

Однако дело прекратили 1 апреля, потому что пострадавший написал встречное заявление.

Отец пострадавшего Мыктыбек сказал, что они они пришли к примирению со второй стороной и не имеют претензий к милиционерам.

По словам Мыктыбека, напавшие на его сына милиционеры приходятся дальними родственниками их бабушке по материнской линии.

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