На заседании парламента 1 июня ряд депутатов высказался за усиление ответственности граждан, которые провоцируют межнациональные конфликты, и даже предложили лишать таких гражданства. Поводом для их недовольства стала статья журналиста Улугбека Бабакулова на сайте «Фергана.ру».

Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык». Беседовал с героем Болот Колбаев.

«Азаттык» расспросил Бабакулова, что он думает о высказываниях депутатов, о причинах, толкнувших его на написание скандальной статьи.

Как вы отнеслись к инициативе некоторых депутатов лишить вас гражданства? Какова ваша позиция?

Бабакулов: Какой может быть позиция? Резко отрицательная, конечно! В действительности они перекидывают проблему с больной головы на здоровую. Я проблему обозначил, не я ее создал. Проблема была, она существует. Но вместо того, чтобы присмотреться к ней, они накинулись на меня, даже не вникнув в суть сказанного. Это все равно, что врач объявил пациенту о его диагнозе, а его родственники набрасываются на него: мол, как ты посмел сказать, что он больной.

Несколько месяцев назад вы написали в соцсетях, что сотрудники силовых структур интересуются вашей персоной, следят. А сегодня вам не угрожают, не следят за вами?

Бабакулов: Это было в марте, по-моему. Я подал заявление с просьбой разобраться в Чуйское УВД, сотрудники которого приезжали ко мне. К сожалению, ответа так и не было. Есть ли слежка? Я точно ответить на этот вопрос не могу, может, они стали работать более аккуратно. Но супруга и дети говорят, что приезжали машины, из которых выходили люди и фотографировали дом. Зачем кому-то фотографировать чужой дом?

А прямые угрозы были?

Бабакулов: Прямые угрозы поступают по соцсетям, в кыргызскоязычной прессе звучат оскорбления. А так пишут только в “личку”. Может, боятся, я-то могу и «заехать».

Что для вас явилось поводом для написания этой статьи?

Бабакулов: Вы загляните в соцсети – в «Фэйсбук», «Одноклассники». Там какой-то непонятный человек выставил пост, и под ним куча комментариев. Там звучали призывы, только редкие комментарии призывали людей к спокойствию.

Вот такие вот вещи надо выявлять и вовремя пресекать. Я обратил это внимание.

А вы официально обращались в спецслужбы по этому вопросу?

Бабакулов: Не думаю, что следовало специально обращаться в спецслужбы. Да, я планировал с коллегами обратиться по этим публикациям, написать заявление. Но тут началась волна. Я был на юге, а пока был в дороге сюда, здесь начался весь этот кошмар. Я просто не успел подать. А теперь я на все смотрю с удивлением. Это уже просто глупо .

Намерены вы продолжать публикации на такие темы?

Бабакулов: Не именно на такие темы. Я намерен выявлять проблемные зоны в любой сфере жизнедеятельности нашей страны. Есть социальные, экономические, прочие проблемы, на которые властям следует обратить внимание. В данном случае я просто просил обратить внимание на сферу межнациональных отношений. Я буду поднимать острые темы. Это и есть журналистика.

А вы предполагали, что публикация вызовет вот такую реакцию?

Бабакулов: Нет, конечно. Думал, будут реагировать на публикации в соцсетях, на которые я указал.

После всего этого шума вы еще перечитывали, проанализировали еще раз свою статью?

Бабакулов: Прежде чем публиковать, я многократно все вычитываю, каждое слово соотношу с действительностью. Мне же за это отвечать в любом случае!

Намерены вы дискутировать с депутатами, озвучившими инициативу, на каких-то площадках?

Бабакулов: Я, в принципе, готов к дебатам с ними, готов доказывать свою правоту, показать, в чем они не правы…

Но, учитывая их реакцию, понимаю, что они не вчитывались в статью. Они не поняли сути, если читали. А если не читали – сделали выводы с чужих слов.

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