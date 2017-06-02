Фото: Как бишкекчане пытались остановить вырубку деревьев

От
Даниль Усманов
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Утром 2 мая муниципальное предприятие «Зеленстрой» начало вырубку деревьев на улице Токтоналиева. Жители окрестных домов вышли на защиту деревьев, 10 из них задержала милиция.

LIVE: Власти Бишкека вырубают деревья на Токтоналиева, задержаны протестующие

«Зеленстрой» приступил к вырубке утром 2 мая. Ликвидации подлежали придорожные деревья и кустарники, большая часть из них – здоровые зеленые насаждения.

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Улицу имени  Алиаскара Токтоналиева (бывшую Душанбинскую) огородили от машин на время вырубки деревьев. Стволы, ветки, кроны – все складывали в грузовики и вывозили.

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Узнав о ликвидации деревьев, на улицу вышли местные жители. Вскоре к ним присоединились журналисты, активисты и экологи.

 Представители муниципалитета и «Зеленстроя» сказали, что приняли во внимание протесты жителей  и приняли решение убрать лишь чуть более ста деревьев. Первоначально в планах была вырубка более 1000 дубов, кленов и карагачей.

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По словам местных жителей, большую часть деревьев они посадили сами.

Одна из женщин рыдала, рассказывая, как сажала их в молодости и 50 лет следила за тем, как они росли, поливала их, а теперь наблюдает за их уничтожением.

Местные жители собрались на пересечении улиц Джаманбаева и Токтоналиева, где сели на землю и стали петь «кошоки» – кыргызкие поминальные песни.

Бишкекчане вышли на защиту деревьев вместе с детьми. Дети держали нарисованные вручную транспаранты, молодые люди устроили сидячую акцию протеста, присутствовали на мирном митинге и пенсионеры.

С самого утра на улице Токтоналиева присутствовали и сотрудники милиции. Сначала они охраняли сотрудников «Зеленстроя» от местных жителей.

Милиция снимала бишкекчан на видео – позднее эти видеосюжеты рассматривали на заседании Бишкекского городского кенеша.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали 10-х местных жителей за препятствование ликвидации зеленых насаждений.

Депутаты городского кенеша попросили правоохранительные органы отпустить задержанных, но их доставили в суд.

После задержания местных жителей вырубка деревьев продолжилась.

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