Фото: Как бишкекчане пытались остановить вырубку деревьев

Представители муниципалитета и «Зеленстроя» сказали, что приняли во внимание протесты жителей и приняли решение убрать лишь чуть более ста деревьев. Первоначально в планах была вырубка более 1000 дубов, кленов и карагачей.

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