Генеральная прокуратура отозвала один иск в защиту чести и достоинства президента против издания «Азаттык». Это произошло после того, как сам президент Алмазбек Атамбаев порекомендовал не судиться с изданием.

Представитель генпрокурора Руслан Абдурахман попросил Октябрьский районный суд отозвать иск к изданию «Азаттык». Судья удовлетворил ходатайство и снял арест c банковских счетов издания.

Однако Генпрокуратура еще не отозвала второй иск.

Надзорный орган решил отозвать иск против «Азаттыка» после совета Атамбаева.

Президент объяснил свою новую позицию тем, что издание в последнее время стало выпускать «сбалансированные и взвешенные» материалы.

Предложение главы государства об отзыве иска произошло через полтора месяца после того, как в Кыргызстан приехал директор «Радио Свободы» Томас Кент и встретился с Атамбаевым.

Тогда ни одна из сторон не разгласила, о чем договорились Атамбаев и Кент.

На фоне судебных разбирательств у радио «Азаттык» в Кыргызстане сменился директор. Султан Каназаров ушел с поста по собственному желанию. Главой издания стала Айзада Касмалиева.

Иски к «Азаттыку»

Генпрокурор Индира Джолдубаева подала два иска против издания из-за материалов, в которых упоминался Атамбаев.

В одной статье рассказывалось о пресс-конференции юристов оппозиционной партии «Ата Мекен». Они заявили, что часть груза в «Боинге-747», который рухнул под Бишкеком, принадлежала семье Атамбаева.

Во втором материале было заявление оппозиционера Омурбека Текебаева о том, что у Атамбаева есть интересы на Кипре.

Генпрокуратура посчитала, что издание распространяет недостоверную информацию, которая оскорбляет честь и достоинство главы государства. Надзорный орган потребовал с издания в совокупности 20 млн сомов в качестве компенсации морального вреда.

Однако издание заявило, что обвинения необоснованны, потому что они приводили дословные цитаты юристов и депутата.

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