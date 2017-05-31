В результате взрыва в столице Афганистана погибли 80 человек, более 300 пострадали.
Взрыв произошел в центральной части города, недалеко от иностранных посольств и президентского дворца.
«Это был начиненный взрывчаткой автомобиль возле немецкого посольства, однако рядом есть и другие важные учреждения. Сложно сказать, что было целью [нападения]», — рассказал изданию «Рейтер» полицейский.
По последним данным, число погибших достигло 80 человек, пострадали более 300 человек.
Центральная площадь Кабула оцеплена полицией. Взрыв повредил дома в радиусе нескольких сотен метров.
Спецслужбы расследуют обстоятельства взрыва, цель нападения пока не установлена. Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.
В Кабуле неоднократно происходили теракты возле представительств западных стран. В начале мая в результате самоподрыва смертника возле американского посольства погибли девять мирных жителей.
Ответственность за эти нападения брали на себя террористические организации «Исламское государство» и «Талибан».
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Фото: «РИА Новости».