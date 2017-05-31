Парламентарии одобрили в третьем чтении закон «О выборах», поправки в который ограничат работу независимых наблюдателей на выборах. Если закон подпишет президент, то наблюдатели не смогут обжаловать действия избирательных комиссий и передвигаться с одного участка на другой.

За принятие закона «О выборах» проголосовали 106 депутатов, против — всего девять.

Правозащитница Динара Ошурахунова написала у себя в «Фэйсбуке», что на заседании присутствовали только 78 парламентариев, а голосование по законопроектам за других депутатов запрещено.

Перед принятием закона депутаты поспорили о необходимости поправок, которые касаются независимых наблюдателей.

Депутат партии «Ата Мекен» Наталья Никитенко сказала, что инициаторы поправок о выборах ограничили права общественных наблюдателей.

«Ранее было высказано мнение, что эта норма предлагается для того, чтобы исключить какое-либо влияние наблюдателей на выборный процесс. Неужели кто-то и правда думает, что наблюдатели могут повлиять на биометрическое голосование?» — сказала Никитенко.

Ее поддержала коллега по партии Аида Салянова. Поправки предполагают, что на избирательном участке может зарегистрироваться только один наблюдатель от одной организации.

По словам Саляновой, для эффективной работы необходимо, чтобы на избирательном участке было как минимум два наблюдателя.

«Чтобы была эффективная работа, наблюдатель не должен покидать участок с 08:00 до 20:00. Но все мы понимаем, что это невозможно. Тем более, НКО бывают разные. Есть те, кто близок к кандидатам, партиям, и есть те, кто в этом процессе работает давно, и то, что от них будет только один наблюдатель, оценивается как ограничение», — сообщила Салянова.

Депутат пропрезидентской фракции СДПК и одна из инициаторов поправок Асель Кодуранова ответила, что права общественных наблюдателей не ущемляются.

«Написано, что от одного НПО на участке может присутствовать только один наблюдатель. Если будет 10 НПО, то на участке будет 10 наблюдателей от них. Если будет 20 НПО, то 20 наблюдателей. Вы прочитайте предлагаемую поправку. Почему вы говорите, что мы ограничиваем их права?» — задалась вопросом она.

Другой инициатор поправок в закон, депутат от СДПК Дастан Бекешев, признался, что и ему не нравятся отдельные изменения в законе «О выборах».

«Когда мы только разработали законопроект, он состоял из трех страниц. Сейчас внесли уже столько поправок, что он насчитывает 15 страниц. […] Некоторые нормы и мне не нравятся, хотя я являюсь одним из инициаторов», — сказал он.

Однако Бекешев напомнил, что в третьем чтении уже нельзя изменить проект поправок, поэтому все должно решить голосование.

Ограничение наблюдателей

Согласно поправкам, независимым наблюдателям нужно будет регистрироваться на избирательном участке. К тому же на участке сможет находиться только один наблюдатель от одной неправительственной организации.

Также им запретят переходить с одного участка на другой и обжаловать действия избирательной комиссии в случае нарушения.

Ранее, 30 мая, правозащитники организовали митинг у Белого Дома с требованием не принимать поправки, которые ограничивают работу независимых наблюдателей.

Организатор митинга, правозащитница Динара Ошурахунова считает эти поправки «заказом властей». По ее мнению, власти не хотят, чтобы велся контроль за выборными процессами.

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