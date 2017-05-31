Милиция оштрафовала на 1000 сомов водителя, который угрожал парковщику возле ЦУМа в Бишкеке. Водитель нарушил правила дорожного движения, припарковавшись вторым рядом.

Сотрудник пресс-службы МВД Эрнис Осмонбаев сообщил Kloop.kg, что установлена личность водителя, который угрожал парковщику ЦУМа.

Водителя оштрафовали на 1000 сомов, потому что он оставил машину на второй полосе проезжей части.

Милиция занялась поисками нарушителя после публикации видео в «Фэйсбуке», где видно, что из-за неправильной парковки возле торгового центра образовалась пробка.

Сотрудник ЦУМа предположил, что нарушитель работает в прокуратуре, но он оказался частным предпринимателем.

Парковщик снял на видео нарушителя, попытавшись объяснить ему, что из-за его действий нарушено движение. Тот начал ему угрожать.

«Че, проблемы хочешь? Щегол […] Эй, торпок, ты здесь работаешь? А? В ЦУМе работаешь? После работы жди, лично тебя заберу», — сказал он.