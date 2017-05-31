Десятиклассник Санжар Субанкулов потерял обоих родителей и остался со старшими братом и сестрой. Чтобы зарабатывать и помогать семье, школьник рисует картины на стенах и мечтает вместе с единомышленниками открыть компанию, которая бы занималась этим профессионально.

Родители Санжара развелись, когда ему было шесть лет, и мать уехала на заработки в Россию. Дети остались с отцом. Несмотря на трудности, отец отдал сына в художественную школу, считая, что у него есть талант.

«Не хватало денег. Отец много пил, мне это не нравилось и у меня были депрессии. Но я его люблю — он мой отец. Мама работала в России и отправляла нам каждый месяц деньги, на них мы покупали продукты, одежду и другие необходимые товары», — рассказывает Санжар.

Мать, помогавшая семье деньгами, умерла от рака в 2013 году — тогда Санжару было всего 13 лет. О болезни она детям не говорила до последнего.

«Когда мы приехали в Бишкек, где она получала лечение, оказалось, что болезнь уже была на последней стадии. Через два месяца она умерла от рака груди, тогда ей было ровно 50 лет», — вспоминает Санжар.

Спустя четыре года — в марте 2017-го — от рака умер и его отец. Десятиклассник остался со старшими братом и сестрой.

«Он скончался от рака легких. Отец для меня был самым дорогим человеком. Мне было очень тяжело, и я не знал, что дальше делать», — рассказывает подросток.

Отойдя от шока, Санжар вспомнил о своем умении: ему всегда нравилось рисовать, да и знания, полученные в художественной школе, не прошли даром. Кроме того, школьник говорит, что его родители прекрасно рисовали.

Подросток решил превратить свое хобби в бизнес — рисовать на стенах за деньги. Он использует не баллончики с краской, с которыми обычно работают граффитисты, а масляные краски. Идею ему когда-то подала одноклассница.

«Она попросила помочь нарисовать ей что-то, я думал, что это обычный рисунок на бумаге. Но вместе с ней я впервые рисовал на стене, это для меня было открытием», — говорит он.

После создания первой картины на стене Санжар начал изучать похожие работы. За следующее граффити ему уже заплатили.

«За этот заказ я получил шесть тысяч сомов. Мне трудно было находить клиентов, потому что у меня не было рисунков, чтобы им показать и сказать, что я это нарисовал. Однажды я соврал своему клиенту, сказав, что эти рисунки нарисовал я. На самом деле я их скачал из интернета. У меня не было другого выбора, надо было найти клиента. Он поверил и сделал заказ», — признается художник.

Мальчик старается совмещать учебу и работу, параллельно изучая новые методы рисования. Он набирается опыта и получает заказы все чаще — стоимость его работы зависит от рисунка. Его картины полны мелких деталей и элементов.

Вокруг себя Санжар собрал единомышленников, которые, так же как и он, увлечены художественным искусством. Ребята хотят создать в Оше организацию, которая бы занималась настенными рисунками. Они даже придумали ей название — HomeArt.

«Я представляю себе каждый день как последний. В самый последний день человек хочет сделать свои незаконченные дела, успеть сделать что-то важное», — говорит Санжар Субанкулов.

По теме: