Двое водителей подрались прямо на проезжей части проспекта в Бишкеке после того, как один из них выехал на встречную полосу. Инцидент привел к пробке, милиция обещает разобраться.

Вечером 30 мая на пересечении улиц Шабдан Баатыра и Анкары подрались двое водителей. Из-за этого на перекрестке образовалась пробка.

Драка произошла после того, как водитель автомобиля «Тойота Камри» не уступил дорогу владельцу «Лексуса», который выехал на встречную полосу.

Согласно видеозаписи, которую сделал прохожий, водители стали выяснять отношения прямо среди движущихся по проспекту автомобилей.

В Управлении патрульной милиции Kloop.kg сообщили, что по отношению к этим водителям будут приняты меры.

«Об этом случае нам известно, сейчас мы над этим работаем. Меры будут приниматься. Штраф тоже возможен, но зависит от того, что сделает водитель “Тойоты”. Если он напишет заявление, то другое дело. С заявлением он должен обратиться в милицию. Патрульная милиция только составляет протокол», — сказали в пресс-службе.

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