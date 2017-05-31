Посольство Кыргызстана в России сообщило, что от урагана в Москве пострадали двое кыргызстанцев. Одного из них отпустили после осмотра, состояние второго врачи оценивают как среднетяжелое.
По данным Посольства Кыргызстана в России, во время урагана в Москве пострадали двое кыргызстанцев. Их доставили в городские больницы.
После осмотра врачей одного из пострадавших отпустили домой, второй все еще остается в больнице. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.
Ураган в Москве прошел 29 мая и стал самым смертоносным за последние 19 лет. В результате стихии погибли 16 человек, более 100 пострадавших находятся в больницах.
Ветер снес тысячи деревьев, линии электропередач и кровли крыш. Скорость ветра достигала 28-30 метров в секунду.
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