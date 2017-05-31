На прошедших выборах в сельские и городские кенеши наряду с такими известными в регионах партиями, как «Республика», «Бутун Кыргызстан», «Ата-Журт» и «Кыргызстан» голоса набрали и партии-новички — «Мекеним Кыргызстан», «Эламан» и «Элдик», а в некоторых районах они даже опередили старожилов.

Оригинал материала опубликован на сайте «Радио Азаттык». Автор — Кубанычбек Жолдошев.

Если оппозиция объясняет успех новоиспеченных политорганизаций их близостью к провластной партии, то СДПК в свою очередь заявляет, что такой расклад — это итог процесса смены поколений в политике.

Результаты выборов

На перевыборах в местные кенеши СДПК заняла первое место в пяти городах из восьми.

В Джалал-Абаде оппозиционная «Онугуу — Прогресс» получила 26,47 % голосов избирателей и, по предварительным данным, получает девять мандатов в горкенеше. По сравнению с результатами прошлых выборов, это на один мандат больше, в то время как «Ата-Журт», наоборот, по итогам голосования потеряла одно место. Лишилась одного мандата и СДПК, а «Кыргызстан» потерял аж два места. Без изменений остались позиции «Республики».

Сюрпризом стали результаты на выборах в кенеш Джалал-Абада партии-новичка «Мекеним Кыргызстан», которая, получив с 13% голосов избирателей, стала обладателем четырех мандатов в городском парламенте. А вот в городах Айдаркен и Кадамжай эта партия получила первое место, и теперь ей полагается по пять мандатов в их кенешах.

«Мекеним Кыргызстан» вышла на вторые-третьи места и в других городах. Кроме того, такие же позиции в городах Кара-Балта, Ноокат у партий «Эламан» и «Элдик».

Как заметила глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова, можно сказать, что изменился политический состав местных кенешей:

— Очень интересны итоги этих выборов. В некоторых городах новые партии, впервые участвовавшие в выборах, получили больше голосов, завоевав доверие народа.

Допустим, Партия коммунистов Кыргызстана получила в Кок-Жангаке второе место, а партия «Мекеним Кыргызстан» показала высокие результаты в пяти городах. Из этого следует, что в процессе выборов в местные кенеши произошло качественное изменение состава политических сил.

Берись дружно – не будет грузно

Между тем представители оппозиции не считают, что итоги местных выборов говорят о появлении новых политических сил.

В частности, сопредседатель молодежного движения «Жаны муун» Мавлян Аскарбеков считает, что партии-новички — не что иное, как клоны провластной СДПК. По его мнению, таким образом социал-демократы пытаются сохранить свое влияние на местах, а эти самые клоны призваны помочь им в создании коалиции большинства в этих кенешах.

При этом ​Мавлян Аскарбеков отметил, что такие устоявшиеся партии, как «Ата-Журт», «Кыргызстан» и «Республика» не смогли противостоять партии власти и ее аналогам:

— Едва вылупившись, сразу выигрывают выборы?! Понятно же, что это проект властей. СДПК для нейтрализации конкурентов потихоньку готовила эти партии, поддерживала их, а потом привела к финишу. И теперь с их помощью можно спокойно создавать коалиции большинства в местных кенешах.

И те же «Республика» и «Кыргызстан», которые могли бы составить конкуренцию партии власти, могли бы выиграть, учитывая хорошее финансирование. Но результат оказался другим. И причина лишь в одном — эти партии не выполнили своих предвыборных обещаний. И теперь они проигрывают партиям — клонам провластной.

Течение «новой волны»

В свою очередь в СДПК считают, что результаты выборов в местные кенеши — честный показатель. В доказательство они приводят доводы о том, что партии, которые реально могли бы составить конкуренцию партии власти, несмотря на солидный срок и историю, растеряли свой авторитет. Поэтому на их место пришли новые, молодые силы, сумевшие на первых же выборах получить значительное количество голосов избирателей.

Придерживающийся этого мнения депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Дастан Бекешев считает, что это новая волна политических сил, которые не опираются на провластную партию:

— Прежде тоже существовали партии, которые работали лишь в рамках пяти-шести сел или одного города, и, принимая участие в местных выборах, выигрывали их. И вот некоторые из них, расширив свой масштаб, поработали в разных районах и смогли там победить. В каких-то населенных пунктах они вошли в тройку лидеров, а где-то получили даже первые места.

Я расценивал бы это как «сигнал» для других больших политических партий. То есть им надо перестать считать себя крупными политорганизациями и начать проводить работу на местах.

В минувшее воскресенье прошли перевыборы в восьми городских и 33 айыльных кенешах. В общей сложности в них приняло участие 22 партии, из них 14 преодолели необходимый барьер, получив мандаты депутатов местного кенеша.

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