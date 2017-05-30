Количество погибших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек. Более 100 пострадавших остаются в больницах.

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что число погибших от урагана выросло до 16 человек. Люди погибли от обрушений инженерных конструкций и поваленных деревьев. В числе жертв есть 11-летняя девочка.

Более 150 человек были госпитализированы, 108 пострадавших до сих пор остаются в больнице.

Власти Москвы пообещали выплатить каждому пострадавшему компенсацию в миллион рублей.

Ураган в Москве прошел 29 мая 2017 года. Ветер снес тысячи деревьев, линии электропередач и кровли крыш, повреждены более двух тысяч машин. Скорость ветра достигала 28-30 метров в секунду.

Помимо столицы, пострадали районы в подмосковье — 102 населенных пункта и 18 тысяч человек несколько часов были без света.

Прошедший ураган был самым смертоносным в Москве за последние 19 лет. В 1998 году ураганный ветер унес жизни девяти человек.

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Фото: alinanazarkina/instagram.com