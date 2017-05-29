В результате сильного дождя, грозы и ураганного ветра в Москве в России погибли 11 человек, более 50 пострадали. Около 18 тысяч жителей Подмосковья остались без электричества.

По данным департамента здравоохранения Москвы, от урагана погибли 11 человек, более 50 пострадали. Всем пострадавшим оказывают помощь в больницах Москвы.

«В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших», — написал в своём «Твиттере» мэр Москвы Сергей Собянин.

В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших — Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 29, 2017

Собянин также написал, что мэрия делает все возможное, чтобы устранить последствия урагана.

Разрушительный ураган повалил несколько сотен деревьев. Принимаем необходимые меры по ликвидации последствий стихии — Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 29, 2017

Источник в мэрии сообщил «Интерфаксу», что семьи погибших получат компенсации от столичных властей. Размер выплаты он не назвал.

Ветер до 20 метров в секунду прошелся по Москве вместе с дождем и грозой. Он повалил более 100 деревьев, снес линии электропередач и кровли крыш.

Помимо Москвы, 102 населенных пункта в Подмосковье остаются без электричества. Как сообщило Министерство энергетики России, без света остались около 18 тысяч человек. Социально значимые объекты получают электроэнергию от мобильных электростанций.

Ураган в Москве. В центре событий #Ураган #Москва #ураганвмоскве Публикация от Mehrdod Muhitdinzoda (@zzzod4iy) Май 29 2017 в 8:58 PDT

Прошедший ураган — самый смертоносный за последние 19 лет. В 1998 году прошедший в столице ураганный ветер унес жизни девяти человек.

Соавтор: Нуржамал Джанибекова.

Фото: Агентство городских новостей «Москва», Сергей Киселев.