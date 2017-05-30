Хозяин «Лексуса GX 470», на который упал тополь, собирается потребовать компенсацию у городских властей. В мэрии сообщили, что вопрос выплаты компенсации будет решать суд.

Сильный ветер повалил 16 деревьев 29 мая. Один из тополей рухнул на «Лексус GX 470», припаркованный возле площади Победы на улице Султана Ибраимова в центре Бишкека.

По словам владельца машины Эльдияра, его семья прогуливалась возле Вечного огня.

«Я оставил машину возле Вечного огня и пошел за детьми на пять минут. Тут внезапно начался ветер, и большое дерево упало на крышу моей машины. Теперь она восстановлению не подлежит», — рассказал Эльдияр.

Владелец автомобиля сказал, что собирается обратиться в мэрию за компенсацией.

Главный агроном муниципального предприятия «Зеленстрой» Эльнура Джолдошева сказала в интервью Kloop.kg, что вопрос о компенсации может решить только суд.

«Мы составляли акт, и по процедуре этот акт передается в суд. И по решению суда будет определяться вопрос с компенсацией. Это не в нашей компетенции», — сказала она.

Пресс-секретарь Управления патрульной милиции Таалай Бугубаев сказал Kloop.kg, что парковка в городе регулируется дорожными знаками.

«Водитель должен был посмотреть на знак вначале. Если есть знак парковки, то можно парковаться, если нет, то нельзя», — сказал Бугубаев.

Однако владелец «Лексуса» оставил машину сразу за остановкой, и знака о том, что можно парковаться в этом месте, на этом участке дороги не установлено.

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